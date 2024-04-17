Şuhut\'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İlkokullar arası halı saha turnuvası başladı

Mardin Midyat'ta Motosiklet Sürücülerine 95 Bin 925 TL Cezası Kesildi

Mardin'in Midyat ilçesinde, kara yolunda akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine toplam 95 bin 925 lira cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücünün kimlik bilgilerinin tespiti için çalışma başlatıldığı belirtildi. Sürücülere, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı ve ayrıca çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplam 95 bin 925 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.