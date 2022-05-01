Sular altında kalan ovada "kano" keyfi - Son Dakika
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Sular altında kalan ovada "kano" keyfi

01.05.2022 11:16
Sular altında kalan ovada "kano" keyfi

Ardahan'da her yıl su taşkınlarıyla gündeme gelen Kura Nehri'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar gençler ile birlikte kano keyfi yaptı.

Ardahan'da her yıl su taşkınlarıyla gündeme gelen Kura Nehri'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar gençler ile birlikte kano keyfi yaptı.

Ardahan'da, havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar sularının erimesiyle taşan Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı göle çevirdi. Sular altında kalan ovada Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, gençler ile birlikte kanoya binerek bu keyfi yaşadı.

Bölgede bulunan Kura Nehri'nin turizme kazandırılması amacıyla bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyleyen, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, aynı arazide kış aylarında buz pateni, yaz aylarında da golf sporunun yapıldığını belirtti. Akar, Kura Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan ovada gençleri "kano" keyfi yapmaya davet etti.

Sular altında kalan Ardahan ovasında "kano" ile küçük bir gezinti yapan Akar, "Şehrimizin turizmine katkı sağlamak aynı zamanda kano sporuna farkındalık oluşturmak için böyle faaliyeti gerçekleştirdik" dedi.

Her yıl tekrarlanıyor

Her yıl Mart ve Nisan aylarında eriyen kar suları Kura Nehri'nde eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ardahan Ovası tamamen suyla kaplanırken, çayırlar da sular altında kalıyor. Hem eşsiz bir manzara oluşurken hem de çayırların verimi artıyor. Kuvvetli sağanak yağış ile birlikte Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'a girerek, Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin taşması sonucu etrafındaki meralar sular altında kalırken, göle dönen ovada çeşitli etkinlikler de yapılıyor. Bu yıl bunlara kano etkinliği de eklendi. - ARDAHAN

Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi
Sular altında kalan ovada kano keyfi

YORUMLAR
500
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Bülent Akar, gençlik, Ardahan, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sular altında kalan ovada 'kano' keyfi - Son Dakika


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