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Süleymanpaşa Belediyesi Okçuluk Merkezi Hizmete Girmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi Okçuluk Merkezi Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilen Okçuluk Merkezi, açılış öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, tesisin eksikliklerini gidermek için incelemelerde bulundu. Merkezin çocuklar ve gençler için önemli bir spor ve gelişim alanı olacağını belirten Uzunlar, yakında gerçekleştirilecek olan açılışa tüm Süleymanpaşalıları davet etti.

Süleymanpaşa Belediyesi Okçuluk Merkezi Hizmete Girmeye Hazırlanıyor
20.12.2023 - 11:21,
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Prof. Dr. Mustafa Şentop Spor Kompleksi içinde inşa edilen Okçuluk Merkezi hizmete girmek için gün sayıyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede hayata geçirilecek olan Okçuluk Merkezi projesindeki açılış öncesi son hazırlıkları yerinde inceledi.

Kapılarını okçuluk sporuna ilgi duyan Süleymanpaşalılara açmak için hazırlanan Okçuluk Merkezi'nde sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Başkan Uzunlar, tesisi gezerek eksikliklerin ivedilikle giderilmesi talimatını verdi. Uzunlar, sporun genç nesiller üzerinde olumlu etkilerini vurgulayarak, merkezin çocuklar ve gençler için önemli bir spor ve gelişim alanı olacağını belirtti.

Başkan Uzunlar ilk ok atışlarını yaptı

Tesiste ilk ok atışlarını da gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okçuluk Merkezimizde açılış öncesi son aşamaya geldik. Bugün merkezimizin son hazırlıklarını denetledik ve ilk okları attık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapacakları, aynı zamanda odaklanma ve disiplin gibi önemli becerilerini geliştirebilecekleri bu merkezimiz, okçuluk sporuna ilgi duyan tüm hemşehrilerimiz için harika bir fırsat sunacak. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Çok yakında açılışı yapılacak

Okçuluk sporunun, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan önemli bir disiplin olduğunu vurgulayan Başkan Uzunlar, merkezin genç nesillerin bu spor dalına olan ilgisini artırmak ve onlara sağlıklı bir ortam sunmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti. Süleymanpaşa Okçuluk Merkezi'nin, sporun yanı sıra karakter gelişimi, dayanışma ve takım ruhu gibi değerleri de gençlere aşılayacağına inandığının altını çizen Başkan Uzunlar, tüm Süleymanpaşalıları yakında gerçekleştirilecek olan açılışa davet ederek, merkezi yakından görmeye ve sporun güzelliklerini deneyimlemeye çağırdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Süleymanpaşa Belediyesi Okçuluk Merkezi Hizmete Girmeye Hazırlanıyor - Son Dakika


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