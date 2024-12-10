Süleymanpaşa\'dan Milli Takıma İki Temsilci

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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Karate Branşı Antrenörü Alperen Çıtak ve Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Karate Branşı sporcusu Mehmet Taş Türkiye'yi temsil etmek üzere milli takıma davet edildi.

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası 13-15 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Karate Branşı Antrenörü Alperen Çıtak ve Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Karate Branşı sporcusu Mehmet Taş, ilk kez milli takım heyecanı yaşayacak. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, milli takım daveti alan sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

"Alperen Çıtak ve Mehmet Taş'ı yürekten kutluyorum"

Başkan Volkan Nallar milli davet bilgisini aldıktan sonra yaptığı açıklamada; "Milli takıma seçilen Antrenörümüz Alperen Çıtak ve sporcumuz Mehmet Taş'ı yürükten kutluyorum. İnşallah ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip ülkemiz adına başarılı sonuçlarla şehrimize dönecekler" ifadelerini kullandı.

U 14 kategorisinde ülkemizi temsil edecek

Mehmet Taş, U14 erkek 40 kg kumite dalında ülkemizi temsil edecek. - TEKİRDAĞ