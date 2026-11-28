Sultanbeyli Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Sultanbeyli Belediyespor, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi. Setler 25-20, 22-25, 20-25 ve 21-25 sonuçlanırken maç 2 saat 10 dakika sürdü.
Salon: Sungurlu Mahmut Atalay
Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova
Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Ümit Demir, Mestre, Oğuzhan, Espeland, Fatih Eren Uğur (Eren Kanlı, Oğulcan Yatgın, Balabanov, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmet Kaan Karaçil, Serkan Koçak, Ensing, Kemal Kayhan)
Sultanbeyli Belediyespor: Turgay Doğan, Yunus Emre Erşahin, Sercan Yüksel Bıdak, Caner Ergül, Berat Emre Fırat, Çağatay Durmaz (Grozdanov, Abdullah Cam, Dirlic, Emin Gök, Yılmaz Uner, Mustafa Cervatoğlu, Corre, Burhan Zorluer)
Setler: 25-20, 22-25, 20-25, 21-25
Süre: 2 saat 10 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Sultanbeyli Belediyespor, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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