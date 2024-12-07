Sultanbeyli\'de Ücretsiz Fitness Salonu Hizmete Açıldı

Spor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 'Sultanbeyli FİT' markasıyla yeni fitness salonlarını hizmete almaya başladı. Sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Tombaş, "İlkini Fatih Mahallesi'nde hizmete açtığımız Sultanbeyli FİT projesini tüm mahallelerimizde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kadın ve erkeklere, farklı gün ve seanslarda hizmet verecek Sultanbeyli FİT, tüm halkımıza ücretsiz olacak" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş seçim döneminde verdiği sözleri hayata geçirmeye devam ediyor. Sadece 6 ayda 25 projeyi tamamlayan Tombaş, 'Sultanbeyli FİT' markasıyla yeni fitness salonlarını hizmete almaya başladı.

Halka ücretsiz hizmet verecek

Her yaşta sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik eden hizmetleri önemsediklerini belirten Başkan Tombaş, "Seçim döneminde en çok istenen taleplerden biriydi. Biz de göreve gelir gelmez çalışmalarımıza başladık ve Sultanbeyli FİT markasıyla yeni fitness salonları projemizi hazırladık. Projemizin ilkini Fatih Mahallesi'ndeki Bilim Sultanbeyli Merkezi'mizin bünyesinde hayata geçirdik. Hedefimiz 15 mahallemize de yaygınlaştırmak. Kadın ve erkeklere, farklı gün ve seanslarda hizmet verecek Sultanbeyli FİT, tüm halkımıza ücretsiz olacak. Devam zorunluluğu şartı arayacağız. Sürekli devamsızlık yapılması halinde kayıt düşecek ve sırada bekleyenlere hak tanınacak. Gençlerimizi, her yaşta spora gönül verenleri, sağlığın ve başarının adresi Sultanbeyli FİT'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli FİT çalışma günleri ve seans programları hakkında detaylı bilgi için www.sugem.net adresinden erişim sağlanabilecek. - İSTANBUL