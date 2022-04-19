Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3 - Son Dakika
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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3

19.04.2022 17:42
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3

Sultanlar Ligi'nin Play-off 7/8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin Play-off 7/8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin

Başantrenör: Alper Hamurcu

Kuzeyboru: Dilek, Simay, Işıl, İvana, Elesia, Ezgi, Annie, Sabriye, Arelya, Yasemin, Hande, Elif

Başantrenör: Kamil Söz

Setler: 23-25, 25-23, 19-25, 25-22, 7-15

Süre: 125 dk. (26, 28, 29, 29, 13) - AYDIN

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3

YORUMLAR
500
Aydın'ın konuğu Kuzeyboru Aydın'ın konuğu Kuzeyboru

Büyükşehir Belediyespor, Mimar Sinan, Play Off, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Kuzeyboru: 3 - Son Dakika
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