Sümeyye Boyacı Barcelona\'da

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcusu, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil etmek üzere Barcelona'da düzenlenecek "Para Swimming World Series" yarışına katılacak.

Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin olimpik yüzme branşlarında ilk Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübünün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, İspanya'da düzenlenecek olan "Para Swimming World Series" yarışında mücadele edecek.

20 - 23 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek şampiyona öncesi milli gururumuz Sümeyye Boyacı, çalışmalarına Eskişehir'de devam ediyor. Boyacı, Türkiye'ye ve Eskişehir'e ay yıldızlı formayla yeni bir başarı daha hediye etmek istediğini belirtti. - ESKİŞEHİR