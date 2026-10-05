Suna Durmaz, Hırvatistan\'daki U-20 Balkan Şampiyonası\'nda 57 kiloda ikinci oldu

Aydınlı genç güreşçi Suna Durmaz, Hırvatistan'da düzenlenen U-20 Genç Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda 57 kiloda Balkan ikinciliği elde etti.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen U-20 Genç Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Suna Durmaz, organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Genç kadınlar kategorisinde mindere çıkan Durmaz, elde ettiği dereceyle Balkan ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcuyu tebrik ederek yaptığı açıklamada "2-4 Ekim 2026 tarihlerinde Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen U-20 Genç Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda 57 kg'da ülkemizi temsil eden Suna Durmaz, turnuvayı Balkan 2.'si olarak tamamladı. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.