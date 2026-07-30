Sungurlu Belediyespor, Kaloyan Balabanov ile Anlaştı
Sungurlu Belediyespor, 27 yaşındaki Bulgar smaçör Kaloyan Balabanov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, smaçör Kaloyan Balabanov ile sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, 27 yaşındaki Bulgar oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Balabanov'un Avrupa tecrübesinin Sungurlu Belediyespor'un Efeler Ligi'nde vereceği mücadeleye katkı sağlayacağı vurgulandı.
Kaynak: AA
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