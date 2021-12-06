Süper Amatör Lig: Tomarza Belediyespor: 1 Kayserigücü FK: 1

1-1 biten maçın ardından Tomarza Belediye Spor 7 puanla 7. sırada yer alırken Kayserigücü FK ise ligde 2. sıraya geriledi. - KAYSERİ

Süper Amatör Ligi'nde Tomarza Belediye Spor ile lider Kayserigücü FK Develi Standı'nda karşılaştı. Maçın ilk yarısında gol olmazken; 65. dakikada Canberk Tomarza Belediye Spor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın 90. dakikasında Kayserigücü FK ise skoru eşitleyen golü kaydetti.

Süper Amatör Ligi'nde Tomarza Belediye Spor ile lig lideri Kayserigücü FK müsabakası 1-1 sona erdi.

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