Süper Lig 2025-2026: 571 Futbolcu Formada - Son Dakika
24.05.2026 12:16
Trendyol Süper Lig'de 18 takım, 571 futbolcu kullandı; Konyaspor en fazlasını sahaya sürdü.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takımda 571 futbolcu süre aldı.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu geride kaldı. Galatasaray'ın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştığı sezonda Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, küme düşen takımlar oldu.

Ligde mücadele eden 18 takım, gelen olarak kadro istikrarı yakalayamazken toplamda 571 farklı futbolcuya forma şansı geldi. En fazla futbolcuya 43 isimle TÜMOSAN Konyaspor forma verdi. Bu kulübü ikas Eyüpspor 40, Fenerbahçe ise 38 oyuncuyla izledi.

Corendon Alanyaspor 26, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir ise 27'şer oyuncuyla en az futbolcu kullanan takımlar oldu.

Yabancı futbolcular daha fazla

Süper Lig'de süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

Futbol takımlarının forma verdiği 571 futbolcunun 253'ü yerli, 318'i ise yabancılardan oluştu. Ligde en fazla yabancı oyuncuya 21 isimle Fenerbahçe forma verdi. Sarı-lacivertlileri 20'şer isimle Eyüpspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Göztepe izledi.

Toplamda 25 Türk futbolcu oynatan Konyaspor ise yerli oyunculara en fazla görev veren takım oldu.

Kulüplere göre sayılar

Kulüplere göre futbolcu sayıları şöyle:

KulüpTürkYabancıToplam
Konyaspor251843
Eyüpspor202040
Fenerbahçe172138
Beşiktaş172037
Fatih Karagümrük162036
Kayserispor171936
Trabzonspor171936
Kocaelispor161834
Galatasaray171633
Gaziantep FK122032
Gençlerbirliği131932
Samsunspor141832
Kasımpaşa141731
Antalyaspor161430
Göztepe102030
Başakşehir131427
Çaykur Rizespor91827
Alanyaspor111526
Not: İki takımda birden oynayan 29 futbolcu, kulüplerin futbolcu sayısına dahil edilirken genel toplamda 1 kez yazılmıştır.

72 ülkeden 318 yabancı

Süper Lig'de bu sezon toplamda 318 yabancı oyuncu ter döktü.

Ligde mücadele eden 18 takım, 72 farklı ülkeden 318 yabancı oyuncuya forma şansı verdi. Brezilya, 28 futbolcuyla Süper Lig'de en fazla oyuncusu olan ülke ünvanını aldı. "Sambacılar"ı 17 futbolcuyla Portekiz, 14 oyuncuyla Fildişi Sahili izledi.

Ligde Senegal'dan 12, Fransa ve Nijerya'dan 11'er, Gana, Mali, Polonya ve Romanya'dan dokuzar, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan yedişer, Belçika ve Hollanda'dan altışar, Almanya, Arnavutluk, Çekya, Fas, İspanya, Kamerun, Kolombiya, Macaristan, Slovenya ve Ukrayna'dan beşer, Gabon, Gambiya, İngiltere, İtalya, Kosova, Norveç, Rusya, Sırbistan, Surinam, Tunus ve Yunanistan'dan dörder, Angola, Arjantin, Benin, Curaçao, Gine, Güney Kore, İsviçre, Kongo, Özbekistan, Slovakya ve Yeşil Burun Adaları'ndan üçer, Avusturya, Danimarka, Gine-Bissau, İran, İsveç, İzlanda, Jamaika, Demokratik Kongo, Kuzey Makedonya ve Şili'den ikişer, Bulgaristan, Burkina Faso, Çad, Ekvador, Gürcistan, Haiti, Honduras, İrlanda, İskoçya, İsrail, Karadağ, Meksika, Panama, Tanzanya, Uruguay ve Ürdün'den ise birer oyuncu yer aldı.

Kaynak: AA

