Süper Lig 26. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig 26. Hafta Maçları Başlıyor

Süper Lig 26. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta, 2 Mart Pazar ve 3 Mart Pazartesi maçlarıyla heyecanla başlayacak.

28.02.2025 11:17
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Trendyol Süper Lig'de 26. hafta, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Pazar ve 3 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kayserispor'u ağırlayacak. Atakaş Hatayspor da haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın programı şöyle:

Yarın

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK

20.30 Beşiktaş - Kayserispor

2 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor

3 Mart Pazartesi

16.00 Konyaspor - Trabzonspor

16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor

20.30 Göztepe - Samsunspor

20.30 Başakşehir - Sivasspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig 26. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika

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