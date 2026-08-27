Süper Lig 3. Hafta Mücadelesi Başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig 3. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Süper Lig 3. Hafta Mücadelesi Başlıyor
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Süper Lig 3. hafta, Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçıyla yarın başlıyor.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı, yarın oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK karşılaşması ile başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta; yarın, 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabakalar ile gerçekleşecek. Haftanın ilk mücadelesinde Gençlerbirliği, yarın evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Hafta, Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor ve Beşiktaş - Çorum FK maçları ile sona erecek.

Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21.30 Galatasaray - Göztepe

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor

21.30 Beşiktaş - Çorum FK

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 3. Hafta Mücadelesi Başlıyor - Son Dakika

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