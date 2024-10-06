Süper Lig 8. Hafta Sonuçları

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakası ile sona erdi. Alınan sonuçların ardından Galatasaray 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede yer alırken, Samsunspor 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sıraya yerleşti. Ligin üçüncü sırasında ise 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan toplayan Beşiktaş bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları geride kaldı. Galatasaray 22 puanla iderlik konumunu korurken, ikinci sırada ise 18 puanla Samsunspor yer alıyor. Beşiktaş 17 puanla haftayı 3. sırada tamamladı.
8. haftanın toplu sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor 2-1 Antalyaspor
Göztepe 3-2 Net Global Sivasspor
Atakaş Hatayspor 1-1 Trabzsonspor
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 1-1 Bellona Kayserispor
Tümosan Konyaspor 2-1 İkas Eyüpspor
Adana Demirspor 1-3 Samsunspor
Galatasaray 1-0 Corendon Alanyaspor
Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 Beşiktaş
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