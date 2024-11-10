Spor

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.

Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma yapıldı.

Lider Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi ve haftayı 31 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe, sahasında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve sarı-kırmızılıları takibini sürdürdü.

RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Günün bir diğer maçında ise Göztepe, ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

Sonuçlar

Kasımpaşa- Bellona Kayserispor: 1-2

Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-2

Atakaş Hatayspor- Gaziantep FK: 3-1

Adana Demirspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Çaykur Rizespor- Trabzonspor: 3-1

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Galatasaray-Samsunspor: 3-2

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 0-0

Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: 4-0

Puan durumu

Ligde 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 11 10 1 0 32 11 21 31 2.FENERBAHÇE 11 8 2 1 27 9 18 26 3.SAMSUNSPOR 12 8 1 3 24 13 11 25 4.İKAS EYÜPSPOR 12 6 4 2 18 11 7 22 5.BEŞİKTAŞ 11 6 3 2 19 10 9 21 6.GÖZTEPE 11 5 3 3 19 13 6 18 7.NET GLOBAL SİVASSPOR 12 5 2 5 17 20 -3 17 8.RAMS BAŞAKŞEHİR 11 4 4 3 17 14 3 16 9.KASIMPAŞA 12 3 5 4 16 19 -3 14 10.TÜMOSAN KONYASPOR 12 4 2 6 14 20 -6 14 11.ONVO ANTALYASPOR 12 4 2 6 15 24 -9 14 12.ÇAYKUR RİZESPOR 11 4 1 6 10 19 -9 13 13.TRABZONSPOR 11 2 6 3 12 14 -2 12 14.GAZİANTEP FK 11 3 3 5 15 18 -3 12 15.BELLONA KAYSERİSPOR 11 2 6 3 11 16 -5 12 16.SİPAY BODRUM FK 12 3 2 7 10 16 -6 11 17.CORENDON ALANYASPOR 11 2 4 5 9 14 -5 10 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 11 1 3 7 10 18 -8 6 19.ADANA DEMİRSPOR 11 0 2 9 9 25 -16 2 - 13. hafta - 13. hafta 23 Kasım Cumartesi: 13.00 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji) 16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir) 19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe) 24 Kasım Pazar: 13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül) 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş) 25 Kasım Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)

Kaynak: AA