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Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

10.02.2022 09:24
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Altay, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir- Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 GZT Giresunspor- Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor- İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)

20.00 Adana Demirspor- Beşiktaş (Yeni Adana)

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Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Rizespor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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