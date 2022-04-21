Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor

21.04.2022 10:37
Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Adana Demirspor- Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

20.30 Altay- Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş- Kasımpaşa (Vodafone Park)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika


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