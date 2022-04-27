Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

27.04.2022 14:32
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'e de görev verdi.

TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre Alper Ulusoy, 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Abdülkadir Bitigen de aynı gün Atakaş Hatayspor- Altay arasındaki maçı yönetecek.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'in yanı sıra 11 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.

A Klasman hakemi Turgut Doman'a da Süper Lig'de görev verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

29 Nisan Cuma:

20.30 Fenerbahçe- Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor- Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay: Abdülkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor- Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Göztepe- Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı Altay'da oyuncu satışı rafa kalktı Altay'da oyuncu satışı rafa kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Alper Ulusoy, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 5 bin 323, yoksulluk sınırı ise 17 bin 340 lira oldu!
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
14:23 Aşk yaşadıklarını kabul etti mi? İşte Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!
14:21 Ali Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı
14:20 200 lira ile pazar alışverişine çıkan CHP İzmir İl Başkanı'ndan iktidara tepki: Pazara çıksalar 3 günlük ömürleri kalmadığını anlayacaklar
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:43:55. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement