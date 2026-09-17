Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20 Eylül Pazar:
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel)
Sizin düşünceleriniz neler ?