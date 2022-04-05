Süper Lig'de birçok takım ve futbolcu PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Süper Lig'de birçok takım ve futbolcu PFDK'ya sevk edildi

05.04.2022 19:22
Süper Lig'de birçok takım ve futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'de birçok kulüp ve futbolcu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig'de birçok kulüp ve futbolcu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.04.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- ALTAY Kulübü'nün 02.04.2022 tarihinde oynanan ALTAY-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI'nin 03.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 03.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu PAPE CHERIF NDIAYE'nin 03.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu CYLE CHRISTOPHER LARIN'ın 03.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.04.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/5 ve 9/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de birçok takım ve futbolcu PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika


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