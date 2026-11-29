Süper Lig'de Eyüpspor, İstanbul Başakşehir karşısında ilk yarıyı 3-1 geride bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile İstanbul Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Başakşehir'in golleri Bertuğ Yıldırım, Olsen ve Onur Bulut'tan gelirken Eyüpspor'un tek golünü Yusuf Barası kaydetti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Azad İlhan
Eyüpspor: Emre Bilgin, David Costa, Yiğit Demir, Jules, Anıl Yaşar, Mete Kaan Demir, Hamza Akman, Taşkın İlter, Yao, Sadia, Yusuf Barası
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Onur Bulut, Opoku, Kharebashvili, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ Yıldırım
Goller: Dk. 16 Bertuğ Yıldırım, Dk. 25 Olsen, Dk. 32 Onur Bulut (İstanbul Başakşehir), Dk. 38 Yusuf Barası (Eyüpspor)
Sarı kart: Dk. 41 Kaluzinski (İstanbul Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Eyüpspor-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
16. dakikada İstanbul Başakşehir 1-0 öne geçti. Brnic'in ceza yayı gerisinden çektiği şutta kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu altıpas içinde tamamlayan Bertuğ Yıldırım, ağları havalandırdı: 0-1.
25. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kharebashvili, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktada bulunan Olsen, bekletmeden yaptığı vuruşta fileleri sarstı: 0-2.
32. dakikada konuk ekip 3. golü buldu. Kaluzinski'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Onur Bulut'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
38. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye indirdi. Costa'nın pasında savunma arkasına sarkan Yusuf Barası, Karbownik'ten sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.
İstanbul Başakşehir, ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.
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