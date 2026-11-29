Stat: Chobani

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğbek Curbay, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Kante, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Muric

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic (Dk. 37 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Owusu, Balye, Rodriguez, Cardoso, Diabate

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe-Erzurumspor FK mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

15. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağdan kullanılan serbest atışta savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topa Muric ayak koydu, kaleci Ertuğrul yine gole izin vermedi. Dönen topu Skriniar tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleye giden meşin yuvarlak, Muric'e çarpıp auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, uzaktan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

41. dakikada Levent ile paslaşan Oğuz Aydın, soldan ceza sahasına ortaladı, savunmanın arasından iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.

Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.