Adana Demirspor'da geçen sezon 5 gol 13 asistlik performans gösteren Matias Vargas'nın yeni adresi belli oldu.
Bonservisi İspanyol ekibi Espanyol'da bulunan Arjantinli futbolcu, Çin Ligi takımı Shanghai Port'a transfer oldu. Bu transfer için Shanghai Port, Espanyol'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Matias Vargas, 38 maçta 5 gol 13 asistlik skor katkısı vermişti.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu - Son Dakika