Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu

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Adana Demirspor'da geçen sezon 5 gol 13 asistlik performans gösteren Matias Vargas'nın yeni adresi belli oldu.

4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Bonservisi İspanyol ekibi Espanyol'da bulunan Arjantinli futbolcu, Çin Ligi takımı Shanghai Port'a transfer oldu. Bu transfer için Shanghai Port, Espanyol'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

ADANA DEMİR FORMASIYLA 13 ASİST YAPTI

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Matias Vargas, 38 maçta 5 gol 13 asistlik skor katkısı vermişti.