Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu - Son Dakika
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Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu

24.08.2022 21:06

Süper Lig'de geçen sezon kiralık olarak Adana Demirspor'a giden Matias Vargas, performansıyla beğeni toplamıştı. Bonservisi La Liga ekiplerinden Espanyol'da bulunan 25 yaşındaki futbolcu 4 milyon euro karşılığında Çin Ligi ekibi Shanghai Port'a transfer oldu.

Adana Demirspor'da geçen sezon 5 gol 13 asistlik performans gösteren Matias Vargas'nın yeni adresi belli oldu.

4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Bonservisi İspanyol ekibi Espanyol'da bulunan Arjantinli futbolcu, Çin Ligi takımı Shanghai Port'a transfer oldu. Bu transfer için Shanghai Port, Espanyol'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Adana Demirspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'i sallayan Matias Vargas, Shanghai Port'a imza attı

ADANA DEMİR FORMASIYLA 13 ASİST YAPTI

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Matias Vargas, 38 maçta 5 gol 13 asistlik skor katkısı vermişti.

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Adana Demirspor, Matias Vargas, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu - Son Dakika
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