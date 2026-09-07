Süper Lig'de Göztepe sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de Göztepe sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup oldu

Süper Lig\'de Göztepe sahasında Gaziantep FK\'ya 4-2 mağlup oldu
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, evinde Gaziantep FK'ya 4-2 yenildi. Gaziantep FK'nın gollerini Halil Dervişoğlu, Myenty Abena ve Kacper Kozlowski (2) atarken, Göztepe'nin sayıları Juan'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada taç atışında topla buluşan Göztepe oyuncusu Miroshi'nin ceza alanı sol çaprazından vurduğu şut az farkla auta çıktı.

51. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Arda Okan'ın derinleme pasında Janderson topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Juan topu boş kaleye gönderdi. 1-4

72. dakikada Ogün Bayrak'ın Gassama'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk, direkt kırmızı kart gösterdi.

90+2. dakikada penaltıyı kullanan Juan topu ağlarla buluşturdu. 2-4

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz

Göztepe: Luka Gugeshashvili (Arda Özçimen dk. 46), Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Ege Yıldırım (Ogün Bayrak dk. 46), Malcom Bokele, Novatus Miroshi (Faustino Anjorin dk. 64), Andre Henrique (Alexis Antunes dk. 46), Juan, Richard Akonnor (Sinclair Armstrong dk. 69), Janderson

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Ulrich Meleke, Myenty Abena, Deian Sorescu (Karamba Gassama dk. 69), Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Kerim Çalhanoğlu (Abakar Sylla dk. 69), Alexandru Maxim (Drissa Camara dk. 62), Halil Dervişoğlu (Trivante Stewart dk. 62)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Sabahattin Destici, Mirza Cihan, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Juan (dk. 51 ve 90+3) (Göztepe), Halil Dervişoğlu (dk. 5), Myenty Abena (dk. 10), Kacper Kozlowski (dk. 34 ve 45) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 72) (Göztepe)

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Sinclair Armstrong (Göztepe), Trivante Stewart, Drissa Camara (Gaziantep FK)

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Dervişoğlu, Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Göztepe sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de Göztepe sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup oldu - Son Dakika
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