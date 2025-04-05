Süper Lig\'de haftanın ilk maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanna maçta Rizespor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

GOLLER SON 20 DAKİKADA GELDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Rizespor, 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltıdan kaydettiği vuruşla 1-0 öne geçti. Etkinliğini artıran Sivasspor, 84. Veljko Simic ile eşitliği yakaladı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Sivasspor Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 4 maçta 3. kez puan sevinci yaşadı (2G 1B 1M) ve 31 puan toplayarak maç fazlasıyla küme düşme potasının bir basamak üstüne yükseldi.Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve 34 puanla 13. sırada bulunuyor.