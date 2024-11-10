Süper Lig'de İlk Yarısı 0-0 Bitti

- Trendyol Süper Lig: Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Svensson, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Muhammed topu çıkardı.
15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Ceza sahası yayı üzerinde topu göğsüyle kontrol eden Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
45+3. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy'un vuruşu az fakla yandan dışarı gitti.
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