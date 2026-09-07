Süper Lig'de Kasımpaşa ile Amedspor 2-2 berabere kaldı, Orban'dan çifte gol - Son Dakika
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Süper Lig'de Kasımpaşa ile Amedspor 2-2 berabere kaldı, Orban'dan çifte gol

Süper Lig\'de Kasımpaşa ile Amedspor 2-2 berabere kaldı, Orban\'dan çifte gol
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Amedspor, İstanbul'da oynanan maçta 2-2 berabere kaldı. Güven Yalçın ve Benedyczak'ın golleriyle 2-0 öne geçen ev sahibine karşı Amedspor, Gift Orban'ın iki golüyle sahadan bir puan çıkardı ve puanını 7'ye yükseltti.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile Amedspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa, 20'nci dakikada Güven Yalçın'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 52'nci dakikada Benedyczak'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Amedspor'da Gift Orban, 59'uncu dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. Orban, 83'üncü dakikada bir kez daha attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 6'ya, Amedspor ise 7'ye yükseltti.

Ligin 5'inci haftasında Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Amedspor ise Başakşehir'i konuk edecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Süper Lig'de Kasımpaşa ile Amedspor 2-2 berabere kaldı, Orban'dan çifte gol - Son Dakika
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