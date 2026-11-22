Süper Lig'de Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor'un maçında 15 dakika gol sesi çıkmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, kendi sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçerken henüz gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakada 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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