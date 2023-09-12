TFF anket açtı! Süper Lig'de play-off sistemi için zemin aranıyor - Son Dakika

TFF anket açtı! Süper Lig'de play-off sistemi için zemin aranıyor

Son Güncelleme: 12.09.2023 16:58

TFF'nin herkese açık yaptırdığı son ankette play-off ve play-out sistemlerini uygulamak için görüş alındığı görüldü.

TFF'nin yaptığı ankette soru olarak "En iyi takımların birbiriyle daha fazla maç yapması" ve "Ligin zirvesi için rekabetin son ana kadar devam etmesi" sorularının bulunması, Süper Lig'de play-off sistemi için zemin arandığını düşündürdü.

KÜME DÜŞME PLAY-OFF'LARI DA GÜNDEMDE

Yapılan ankette küme düşme sisteminin de değiştirilmek istendiğinin sinyalleri verildi. Ankette, "Doğrudan küme düşme için tercih ettiğiniz sayı nedir?" ve "Küme düşme play-off'ları için tercih ettiğiniz takım sayısı nedir? (Katılımcı takımlar, Süper Lig'deki diğer takımlarla veya 1. Lig'deki üst sıralardaki takımlarla Süper Lig'de kalmak için mücadele eder.)" soruları yer aldı.

Süper Lig'e yepyeni format! Türk futbolu kökünden değişiyor
TFF'nin paylaşımı şöyle

Anketteki soruların bir kısmı şöyle:

Süper Lig'e yepyeni format! Türk futbolu kökünden değişiyor
Süper Lig'e yepyeni format! Türk futbolu kökünden değişiyor

Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF anket açtı! Süper Lig'de play-off sistemi için zemin aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF anket açtı! Süper Lig'de play-off sistemi için zemin aranıyor - Son Dakika
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