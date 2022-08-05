Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor - Son Dakika
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Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor

05.08.2022 11:28
Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi bu akşam açılıyor. Son şampiyon Trabzonspor, ligin açılış maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği maç, 21.00'da başlayacak.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bu akşam son şampiyon Trabzonspor'un ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'a konuk olacağı maçla başlıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 21:00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Duhan, Melih, Ethemi, Ferhat, Muammer, Ebert, Topalli

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Vitor Hugo, Eren, Bakasetas, Dorukhan, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Cornelius

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SON DAKİKA: Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor - Son Dakika
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