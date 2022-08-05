Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bu akşam son şampiyon Trabzonspor'un ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'a konuk olacağı maçla başlıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 21:00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.
Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Duhan, Melih, Ethemi, Ferhat, Muammer, Ebert, Topalli
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Vitor Hugo, Eren, Bakasetas, Dorukhan, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Cornelius
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor - Son Dakika