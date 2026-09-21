Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden Samsunspor'da futbolculara 1 hafta izin verildi - Son Dakika
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Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden Samsunspor'da futbolculara 1 hafta izin verildi

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Süper Lig\'de son 4 maçını kaybeden Samsunspor\'da futbolculara 1 hafta izin verildi
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Süper Lig'de son 4 maçını kaybederek küme düşme hattında milli araya giren Samsunspor'da futbolculara 1 hafta izin verildi. Özel programdaki oyuncular cuma gününe kadar çalışacak, 29 Eylül'de milli takımdaki 5 oyuncu dışında tüm oyuncular antrenmana katılacak.

beyazlı ekip, antrenmanın ardından 1 haftalık izne ayrıldı.

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybederek milli araya küme düşme hattında giren Samsunspor'da bugün yapılan antrenmanın ardından futbolculara 1 hafta izin verildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, teknik ve sağlık ekibinin planlaması doğrultusunda sakatlıkları bulunan Fatih Kaya, Jaurs Assoumou, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Elayis Tavsan'ın yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Tanguy Coulibaly ve takıma sonradan katılan Mohamed Bayo'nun cuma gününe kadar özel program dahilinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Ayrıca milli takımlarda bulunan Okan Kocuk, Yiğit Efe Üstün, Igor Drapiski, Logi Tmasson ve Strahinja Erakovi dışında diğer oyuncuların ise kendilerine verilen bireysel program doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği ve 29 Eylül Salı günü, milli takımlarda bulunan 5 oyuncunun haricinde tüm oyuncuların takım antrenmanında yer alacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA
SamsunsporEylülSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden Samsunspor'da futbolculara 1 hafta izin verildi - Son Dakika
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