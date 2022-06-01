Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı

Yılan hikayesine dönen ve merak konusu olan yayıncı kuruluş kim olacak sorusu cevabını buldu. İlk ihalede Saran Grup ve mevcut yayıncı kuruluş beIN SPORTS arasında bir sonuca varılamamış ve ihale ertelenmişti. Bugün itibariyle Süper Lig'in yayıncısı belli oldu. Yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
beIN SPORTS bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Spor Toto ise isim sponsorluğu için 500 milyon TL ödeme yapacak.
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