Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı

01.06.2022 14:25

Süper Lig'de bir süredir belirsizliğini koruyan yayıncı kuruluş bilmecesi sona erdi. Buna göre mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 milyar 50 milyon TL üzerinden 2 yıllık anlaşma sağlandı. 2

Yılan hikayesine dönen ve merak konusu olan yayıncı kuruluş kim olacak sorusu cevabını buldu. İlk ihalede Saran Grup ve mevcut yayıncı kuruluş beIN SPORTS arasında bir sonuca varılamamış ve ihale ertelenmişti. Bugün itibariyle Süper Lig'in yayıncısı belli oldu. Yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

2 MİLYAR 50 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

beIN SPORTS bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak.

SPOR TOTO'DAN 500 MİLYON TL

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Spor Toto ise isim sponsorluğu için 500 milyon TL ödeme yapacak.

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Son Dakika Spor Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı - Son Dakika


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