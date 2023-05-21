Süper Lig'den ilk düşen takım belli oldu! Ümraniyespor lige veda etti

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Ümraniyespor, 35. hafta maçında kendi sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak bitime 3 hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım oldu. Ümraniye'nin tek sayısını Umut Nayir kaydetti. Ankaragücü'nün galibiyet golleri ise Malcuit ve Milson'dan geldi.

İLK SENEDE HÜSRAN

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, yalnızca 1 yıl en üst ligde kalabildi. Ümraniyespor, önümüzdeki sezon yeniden TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

ANKARGÜCÜ NEFES ALDI

Bu maçla birlikte Ümraniyespor 27 puanda kaldı ve Süper Lig'e veda etti. Puanını 39'a yükselten Ankaragücü, ateş hattından uzaklaşıp orta sıralara geldi.