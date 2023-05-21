Süper Lig'den ilk düşen takım belli oldu! Ümraniyespor lige veda etti - Son Dakika
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Süper Lig'den ilk düşen takım belli oldu! Ümraniyespor lige veda etti

21.05.2023 19:07

Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Ümraniyespor, küme düştü. Ümraniyespor, yeniden TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Ümraniyespor, 35. hafta maçında kendi sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak bitime 3 hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım oldu. Ümraniye'nin tek sayısını Umut Nayir kaydetti. Ankaragücü'nün galibiyet golleri ise Malcuit ve Milson'dan geldi.

Son Dakika: Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım Ümraniyespor oldu

İLK SENEDE HÜSRAN

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, yalnızca 1 yıl en üst ligde kalabildi. Ümraniyespor, önümüzdeki sezon yeniden TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Son Dakika: Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım Ümraniyespor oldu

ANKARGÜCÜ NEFES ALDI

Bu maçla birlikte Ümraniyespor 27 puanda kaldı ve Süper Lig'e veda etti. Puanını 39'a yükselten Ankaragücü, ateş hattından uzaklaşıp orta sıralara geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'den ilk düşen takım belli oldu! Ümraniyespor lige veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'den ilk düşen takım belli oldu! Ümraniyespor lige veda etti - Son Dakika
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