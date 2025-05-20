Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanacak. Fransız ekibinde tam 7 oyuncu takımdan ayrılacak.
Lille Kulübü, 30 Haziran 2025 tarihi itibari ile sözleşmeleri sona erecek Jonathan David, Umtiti, Remy Cabella, Angel Gomes, Vito Mannone, Mitchel Bakker ve Chuba Akpom'un takımdan ayrılacağını duyurdu. Tüm oyunculara yaptıkları katkı için teşekkür edilirken, gelecek kariyerlerinde başarılar dilendi.
Öte yandan Lille forması giyen Jonathan David, Remy Cabella ve Chuba Akpom'un isimleri bir süredir Süper Lig'in devleriyle de anılıyor. Bu oyuncuların gelecek kariyerinde transfer rotasını nereye çevirecekleri merakla bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor - Son Dakika
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