Süper Lig\'e çıkma hayali kuran Amedspor\'un başını yakan paylaşım

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi. Federasyon, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ve Kulüp Başkanı Nahit Eren'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sevk gerekçeleri detaylı şekilde paylaşıldı. Açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 22.01.2026 tarihinde kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşım suretiyle 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 'ideolojik propaganda yapılması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren'in kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşım suretiyle 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
