Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım

Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig\'e çıkma hayali kuran Amedspor\'un başını yakan paylaşım
28.01.2026 11:40  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig\'e çıkma hayali kuran Amedspor\'un başını yakan paylaşım
Haber Videosu

Türkiye Futbol Federasyonu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve Kulüp Başkanı Nahit Eren'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini duyurdu. Sevk gerekçesi olarak kulübün sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'futbolun itibarını zedeleme' ve 'ideolojik propaganda' yapıldığı belirtildi.

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi. Federasyon, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ve Kulüp Başkanı Nahit Eren'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

SEVK GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sevk gerekçeleri detaylı şekilde paylaşıldı. Açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 22.01.2026 tarihinde kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşım suretiyle 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 'ideolojik propaganda yapılması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren'in kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşım suretiyle 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Sosyal Medya, Nahit Eren, Amedspor, Amedspor, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    şov 5 0 Yanıtla
  • Sedat Kaya Sedat Kaya:
    Her biji AMED spor ?????? 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:44:30. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.