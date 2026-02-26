Süper Lig\'e koşan takım da akıma ayak uydurdu

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren ve Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Erzurumspor, bu kez yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Mavi-beyazlı ekip, son dönemde dilden dile dolaşan "Kâbe'de Hacılar hu der Allah" ilahisini seslendirdi.

"RAMAZAN'DA BİZ!"

Kulübün resmi hesabından yayınlanan video, "Ramazan'da biz!" notuyla paylaşıldı. Görüntülerde futbolcuların ilahiye eşlik ettiği anlar yer alırken, takım kaptanı Mustafa Yumlu'nun hareketleri de dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.