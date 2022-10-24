İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti - Son Dakika
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İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti

24.10.2022 16:58

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli teknik direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır" denildi.

Süper Lig'de son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan ve 16. sırada bulunan İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı.

"KENDİ İSTEĞİYLE GÖREVDE AYRILDI"

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

İSTANBULSPOR, KÜME DÜŞME HATTINDA

İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi 8 puanla 16. sırada bulunuyor.

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Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

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