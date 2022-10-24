Süper Lig'de son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan ve 16. sırada bulunan İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı.
İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.
İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi 8 puanla 16. sırada bulunuyor.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti - Son Dakika