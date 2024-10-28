Süper Lig ekibi, teknik direktörüyle yolları ayırdı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig ekibi, teknik direktörüyle yolları ayırdı

Süper Lig ekibi, teknik direktörüyle yolları ayırdı

Son olarak Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor'un teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.

28.10.2024 15:34
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Son olarak Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı'nın takımdaki geleceğiyle ilgili kararın verildiği iddia edildi.

YOLLAR AYRILDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarınıayırdı.

ANTRENAMNDA SAKATLANMIŞTI

Ali Çamdalı, geçtiğimiz günlerde ise talihsiz olay yaşamıştı. Çamdalı, antrenmanda sol aşil tendonundan sakatlanmıştı. Genç teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına koltuk değnekleriyle çıkmış ve müsabakayı oturarak takip etmişti.

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ALİ ÇAMDALI'NIN KONYASPOR KARNESİ

40 yaşındaki genç teknik adam, yeşil-beyazlı takımdaki görevine bu yılın nisan ayında başlamıştı. Ali Çamdalı, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Konyaspor'da toplam 14 maça çıktı. Çamdalı, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ali Çamdalı, futbolculuk döneminde uzun yıllar yeşil-beyazlı formayı da giymişti.

KONYASPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Trendyol Süper Lig'de 10 haftayı geride bırakan Konyaspor, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlı takım, bu süreçte 11 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. Konya temsilcisi topladığı 11 puanla şu anda ligde 11. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Ali Camdali, Konyaspor, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

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