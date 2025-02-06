Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar - Son Dakika
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Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

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Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ikinci hafta maçında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen futbolcu oynattığı için hükmen mağlubiyet cezası alacak. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Murat Paluli, Sivasspor'un Türkiye Kupası'nda oynadığı Kocaelispor maçının kadrosunda yer alırken 65. dakikada oyuna dahil oldu.

06.02.2025 17:00  Güncelleme: 19:15
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Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ikinci hafta maçında 4 Şubat Salı günü deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen futbolcu oynattığı için hükmen mağlubiyet cezası alacak.

PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Sivasspor'ın Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta sağ bek Murat Paluli 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Karşılaşma sonrasında Murat Paluli, "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

65. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Murat Paluli, Sivasspor'un 4 Şubat Salı günü Türkiye Kupası'nda oynadığı Kocaelispor maçının kadrosunda yer alırken 65. dakikada oyuna dahil oldu.

YENİDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Karşılaşmanın ardından Murat Paluli, "tedbire uymaması" nedeniyle yeniden PFDK'ya sevk edildi. PFDK'dan yapılan sevk açıklamasında "MURAT PALULİ'nin aynı müsabakadaki "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, (Halihazırda tedbirli) karar verilmiştir" denildi.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAKLAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından tedbirli oyuncu oynatan Sivasspor, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22 - Hükmen Yenik Sayılmalar maddesinin (f) bendine göre "Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan futbolcu veya futbolcuların oynatılması" nedeniyle hükmen mağlubiyet ile cezalandırılacak. Böylece Sivasspor'un Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası maçı, kırmızı siyahlı kulüp aleyhine 3-0 hükmen mağlubiyetle tescil edilecek.

4-12 MAÇ CEZA

Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine rağmen Kocaelispor kupa maçında forma giyen Sivasspor'un 30 yaşındaki futbolcusu Murat Paluli ise Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesinin (A) bendine göre 4 ila 12 müsabakadan men cezası alacak.

Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

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Son Dakika Spor Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 541154:
    fenerbahçe yapsa aynı hatayı diye düşündümde ne olur acaba hmmm sanırım mac tekrar edilir fener gol atana kadar devam eder atamazsa karsı takımda kımse kalmayana kadar kırmızı kart cıkarır. sonrada televoleci cıkar neden hakem konusuluyor anlamıyorum der elinde kronometreyle 69 9 Yanıtla
  • serhat ali:
    PFDK talimatlari gücü yetmeyene uygular ancak. gs li abdulkadir e niye ceza veremediniz... 7 22 Yanıtla
  • Emin Erol:
    lig maçı farklı kupa farklı değil mi 10 12 Yanıtla
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