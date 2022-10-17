Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi - Son Dakika
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Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi

17.10.2022 14:46

Alanyaspor'un İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı iş ilanı şaşırttı. Kendi ekibi için maç analisti ve bir scout aradığını duyuran Farioli, bu hamlesiyle Türkiye'de de bir ilke imza attı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.

Ekibine scout arayan Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli internetten ilan verdi

ALANYASPOR VE KARAGÜMRÜK'TE ÇALIŞTI

Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı.

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Francesco Farioli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi - Son Dakika
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