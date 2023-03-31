Süper Lig'i istiyorlar! Sakaryaspor kazandı, yarış iyice kızıştı - Son Dakika
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Süper Lig'i istiyorlar! Sakaryaspor kazandı, yarış iyice kızıştı

31.03.2023 11:12
Süper Lig'i istiyorlar! Sakaryaspor kazandı, yarış iyice kızıştı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası Perşembe günü oynanan iki maçla bitti. Zirve hattını yakından ilgilendiren Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmasında ev sahibi ekip galip gelirken, Süper Lig'e çıkma yarışı iyice kızıştı.

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Altay, Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

SAKARYA'DAN KRİTİK GALİBİYET

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımlar Sakaryaspor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0'lık skorla kazandı. Golleri Kassongo ve Çağlayan Menderes kaydetti. Sakarya'da teknik direktörlük görevine getirile Taner Taşkın, son 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

EYÜPSPOR'A ÇELME

Lider Samsunspor'un en yakın takipçisi olan 53 puanlı Eyüpspor, bu yenilgiyle büyük yara aldı. Rize ve Sakarya'nun Eyüpspor'la olan puan farkı 1'e indi.

Spor Toto 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu:

  • Boluspor-Samsunspor: 1-5
  • Altınordu- Denizlispor: 5-2
  • Pendikspor- Ankara Keçiörengücü: 2-1
  • Bandırmaspor-Bodrumspor: 0-4
  • Çaykur Rizespor- Manisa FK: 4-2
  • Erzurumspor-Altay: 2-4
  • Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0
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Sakaryaspor, Eyüpspor, Spor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'i istiyorlar! Sakaryaspor kazandı, yarış iyice kızıştı - Son Dakika
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