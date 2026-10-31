Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, yarın 20 puanlı Amed Sportif'e konuk oluyor - Son Dakika
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Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, yarın 20 puanlı Amed Sportif'e konuk oluyor

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, yarın saat 13.30'da Diyarbakır Stadı'nda 20 puanla 2. sıradaki Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. 3 puanla son sırada yer alan Eyüpspor, ligde tek galibiyetini üçüncü haftada Alanyaspor karşısında almıştı.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ogün Kamacı yapacak.

Ligde tek galibiyeti bulunan Eyüpspor, üçüncü haftada Alanyaspor'u yenerek aldığı 3 puanın ardından oynadığı 6 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu. 9 maçta 8 mağlubiyeti bulunan Eyüpspor, 3 puanla ligin son basamağında yer alıyor.

Dokuz haftayı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan Diyarbakır temsilcisi ise 20 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigAlanyasporDiyarbakırEyüpsporSporSon Dakika

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