Hatayspor, sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı

Hatayspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HATAY KAÇTI, GİRESUN KOVALADI

İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı mücadelede Hatayspor, 75. dakikada Bertuğ Yıldırım ile öne geçti. Bu golden 12 dakika sonra Bajic fileleri havalandırarak, Giresunspor'a beraberliği getirdi.

DÜŞME HATTINDA GEZİYORLAR

Küme düşme hattından kurtulmak için mücadele veren iki takım 1 puana razı olurken, Hatayspor 15 puanla 14, Giresunspor ise 16 puanla 13. sırada yer aldı.