Hatayspor, sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Hatayspor, sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı

24.12.2022 15:53
Hatayspor, sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Karadeniz ekibi 2 maç sonra puan kaybı yaşarken, iki takım da ateş hattının üzerine çıkmayı başaramadı.

Hatayspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HATAY KAÇTI, GİRESUN KOVALADI

İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı mücadelede Hatayspor, 75. dakikada Bertuğ Yıldırım ile öne geçti. Bu golden 12 dakika sonra Bajic fileleri havalandırarak, Giresunspor'a beraberliği getirdi.

DÜŞME HATTINDA GEZİYORLAR

Küme düşme hattından kurtulmak için mücadele veren iki takım 1 puana razı olurken, Hatayspor 15 puanla 14, Giresunspor ise 16 puanla 13. sırada yer aldı.

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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Giresunspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Giresunspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Giresunspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

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