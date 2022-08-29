Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı

29.08.2022 00:15

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Lucas Torreira, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıktı. Uruguaylı yıldızın yerine maça Berkan Kutlu dahil oldu. Dünyaca ünlü futbolcunun son durumu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Süper Lig'deki haftanın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Mücadelede sarı-kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ SAHAYA GİRDİ

Galatasaray'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü fubolcu Lucas Torreira, Trabzonspor maçına ilk 11'de başladı. Uruguaylı yıldız, 69. dakikada kendi yarı alanında sakatlık yaşarken, sağlık görevlileri oyuna dahil oldu.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Bir süre kendini deneyen futbolcu daha sonra oyuna devam edemedi ve 74. dakikada oyundan çıktı. Deneyimli orta sahanın yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu. Lucas Torreira'nın son durumu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.

YORUMLAR
500
Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan

Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı
00:14 İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak
23:49 Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi
23:29 Filipinliler ölenlerin cesetlerini neden tabutla birlikte uçurum kenarına çakıyor?
23:28 Türkiye skandal kararı konuşuyor! Topu ıskaladı, yere düştü, hakem penaltı noktasını gösterdi
23:03 Lewandowski 2 attı, Barcelona Real Valldolid'i gol yağmuruna tuttu
22:43 Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını sahiplenen CHP'li Kılıçdaroğlu'na 6'lı masadan destek geldi
22:41 Babanın dünya başına yıkıldı! Hayat kadını cinsel ilişkiye girdiği adamın çocuğunu 1.2 bin sterline sattı
22:33 Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan
22:17 Öldükten hemen sonra insan vücudunda yaşanan değişimler! Aynı anda katılaşmaya başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 00:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement