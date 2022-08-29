Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Süper Lig'deki haftanın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Mücadelede sarı-kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı.
Galatasaray'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü fubolcu Lucas Torreira, Trabzonspor maçına ilk 11'de başladı. Uruguaylı yıldız, 69. dakikada kendi yarı alanında sakatlık yaşarken, sağlık görevlileri oyuna dahil oldu.
Bir süre kendini deneyen futbolcu daha sonra oyuna devam edemedi ve 74. dakikada oyundan çıktı. Deneyimli orta sahanın yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu. Lucas Torreira'nın son durumu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.
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