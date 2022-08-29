Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

29.08.2022 15:25
Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Sezonun 4'üncü haftasında dün sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılmıştı. İç sahada 2'de 2 yapan sarı kırmızılılar ara vermeden sezonun 5'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda Giresunspor maçına ilk 11 çıkan isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.


YORUMLAR
500
Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek Giresunspor maçında Develi'den Yukatel Kayserispor'a tam destek Eğitim camiasından Kayserispor'a destek Eğitim camiasından Kayserispor'a destek
Kaynak: DHA

Giresunspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:25:35. #1.11#
SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement