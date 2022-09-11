Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı

11.09.2022 19:18

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, kendi sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Rıza Çalımbay yönetiminde lige kötü başlayan Yiğidolar'ın ligde henüz galibiyeti olmazken, İstanbul ekibi ise son 2 haftada 4 puanı hanesini yazdırdı.

Sivasspor ile İstanbulspor, Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Karşılaşmada İstanbulspor'un golünü 64. dakikada Valon Ethemi kaydederken, Sivasspor'a 1 puanı getiren golü ise 80. dakikada Ulvestad kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti devam etti. İstanbulspor ise geçen hafta Alanyaspor'dan aldığı 3 puanın ardından bu hafta da 1 puanı cebine koymasını bildi.

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Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

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SON DAKİKA: Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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