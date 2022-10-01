Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray, 2. sırada bulunurken. Sarı-kırmızılılarla aynı puanı paylaşan Adana Demirspor ise averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

ICARDI YOK

Galatasaray'da hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Yusuf Demir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.

ADANA DEMİRSPOR'DA ESKİ GALATASARAYLILAR VAR

Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş 5 futbolcu bulunuyor. Mavi-lacivertli ekipte top koşturan Badou Ndiaye, Mustafa Kapı, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, daha önce farklı zamanlarda Galatasaray'da top koşturdu.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis