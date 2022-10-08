Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti - Son Dakika
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Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti

08.10.2022 16:59

Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Taylan Antalyalı'nın asistinde Emre Kılınç ile 90+2. dakikada Ali Sowe kaydetti. Ev sahibi ekin golü 55. dakikada Valon Ethemi'den geldi. Ankaragücü, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

İstanbulspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

ESKİ GALATASARAYLILAR ÖNE GEÇİRDİ

Ankaragücü'nün ilk golü Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı'nın asistinde Emre Kılınç'tan geldi. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

GALİBİYET GOLÜ UZATMALARDA GELDİ

İkinci yarı beraberliği arayan İstanbulspor, 55. dakikada Ethemi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Başkent ekibinde 90+2. dakikada Ali Sowe sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü attı.

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Son Dakika Spor Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti - Son Dakika


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