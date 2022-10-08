Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti

İstanbulspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Ankaragücü'nün ilk golü Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı'nın asistinde Emre Kılınç'tan geldi. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.
İkinci yarı beraberliği arayan İstanbulspor, 55. dakikada Ethemi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Başkent ekibinde 90+2. dakikada Ali Sowe sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü attı.
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