Adana Demirspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönüyor - Son Dakika
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Adana Demirspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönüyor

07.08.2022 22:10

Adana Demirspor, Süper Lig'in açılış haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 3-2'lik skorla devirdi. Gökhan İnler, Belhanda ve Onyekuru'nun golleri Mavi Şimşekler'e 3 puanı getirdi.

Giresunspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadeleyi konuk ekip kazandı.

ADANA DEMİRSPOR 3 PUANLA BAŞLADI

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gökhan İnler, 28. dakikada Younes Belhanda ve 82. dakikada Henry Onyekuru kaydetti. Ev sahibi Giresunspor'un gollerini ise 56. dakikada Borja Sainz ile 90+1. dakikada Rahmetullah Berişbek attı.

ONYEKURU SİFTAH YAPTI

Adana Demirspor'da Gökhan İnler 1 gol 1 asistlik performansıyla parlarken, yeni transfer Henry Onyekuru da ilk maçında golle tanıştı.

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